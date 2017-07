Pedro moest tijdens een oefenwedstrijd vervroegd het veld af na een botsing met Ospina.

Vervolg: Pedro maakt het goed na botsing met Arsenal keeper

Pedro kan echter volgens The Independent terugkeren binnen 10 dagen. Hij lag eerst in een ziekenhuis in Beijing maar zal binnen enkele dagen terugkeren naar Londen om daar verder onderzocht te worden. Pedro's neus werd vol geraakt door een duikende Ospina, die leek ook het meeste schade eraan te hebben overgehouden.

Pedro koestert geen wrok tegen de keeper van de Londense rivaal, hij zegt dat Ospina gewoon de bal probeerde te pakken. Één voordeel voor Pedro: Chelsea won wel met 3-0.

Pedro laat weten dat het met hem goed gaat, ondanks enkele breuken.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages 👍🏻 pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) 22 juli 2017

Pedro maakt het goed na botsing met Arsenal keeper

Een korte samenvatting: Pedro moest tijdens een oefenwedstrijd vervroegd het veld af na een botsing met Ospina..