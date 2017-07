Transfernieuws PSV: De Jong mag gaan bij goed bod, Maher naar Frankrijk

PSV is weer op Nederlands grondgebied, maandag was de training voor de selectie dan wel vrijaf maar het nieuws gaat gewoon door.

Eerder kwamen maandag de vragen al of Pereiro van PSV weg kon, maar dan moet er wel een club komen met een grote zak geld. Pereiro is in principe een gegadigde basisspeler bij PSV en mag niet zomaar vertrekken.

Adam Maher kan wel uitkijken naar nieuwe werkgever, het Franse Saint-Etienne lijkt maandag navraag gedaan te hebben naar de vraagprijs van PSV voor de middenvelder.

Ook waren er vragen of er concrete interesse was voor spits en aanvoerder Luuk de Jong, maar clubwatcher Rik Elfrink liet weten dat dat niet aan de orde was:

Nav de vragen: Vooralsnog bij ons (ED) niks bekend over concrete interesse in Luuk de Jong. Mag bij een redelijk bod wel weg van #PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 24 juli 2017

