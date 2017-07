Adam Maher lijkt bij PSV opnieuw overbodig te zijn, vorig seizoen werd de middenvelder al verhuurd aan het Turkse Osmanlispor.

Vervolg: Frans Saint-Etienne polst PSV middenvelder Adam Maher

De Turkse club wilde echter de optie tot koop op Maher niet lichten, waardoor de middenvelder zich opnieuw in Eindhoven moest melden. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainde Maher met PSV mee, maar mag ondertussen wel kijken naar een nieuwe werkgever.

ASSE – Mercato : un coup à la Tannane tenté au PSV Eindhoven ? #TeamASSE https://t.co/fHHD2so3wj — But! Saint-Étienne (@ButASSE) 23 juli 2017

Waar Maher enkele jaren als grote verrassing werd binnengehaald, lijkt de nachtkaars nu uit te gaan voor Maher in Eindhoven. But Football Club weet te melden dat het Franse Saint-Etienne in Eindhoven navraag heeft gedaan naar de vraagprijs van Adam Maher.

