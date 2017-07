Het lijkt erop dat het Schotse Rangers FC nog lang niet is geredt van de ondergang.

Vervolg: BBC: 'Rangers FC in toekomst nog verder in financiele nood'

De schotse grootmacht kende een doorstart onder de naam Rangers FC, maar als het aan de BBC ligt raakt de club in de toekomst nog verder in het slop. Een miljoenenclaim van Henderson & Jones lijkt de club nog verder te laten wegdrijven.

Het bedrijf van Craig Whyte lijkt de club geheel te willen overnemen, een bedrag van 500.000 pond lijkt door de club van tafel te zijn geveegd. Een tweede bod van 600.000 pond lijkt nu in de maak. De club is echter niet van plan onder de 1 miljoen pond te gaan praten over een definitieve overname.

BBC: 'Rangers FC in toekomst nog verder in financiele nood'

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat het Schotse Rangers FC nog lang niet is geredt van de ondergang..