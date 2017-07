De transfer van Neymar naar PSG lijkt steeds meer kracht bijgezet te worden, de Franse grootmacht lijkt hiermee een grote slag te gaan slaan.

Vervolg: Blanc: PSG kan met komst Neymar toekomstbeeld schetsen

Neymar wordt voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona, en het lijkt de club een flinke boost te kunnen gaan geven.

Oud PSG trainer Blanc liet weten: 'Paris wil een grote Europese club worden. Het is een club die ongelooflijk economisch potentieel heeft. Met een speler van Neymar's niveau, zou PSG deze toekomstige club in Europa kunnen worden.'

'De Champions League met hem of met andere spelers kost tijd. Het is geen competitie die je alleen wint door miljoenen uit te geven. Voetbal werkt niet zo. Een club heeft stabiliteit nodig. PSG groeide erg snel, het is een club die belangrijk is geworden en ooit de Champions League zal winnen.'

