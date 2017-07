De landskampioen van Nederland hoeft nog maar 2 dagen te wachten voordat het weet waar het aan toe is.

Vervolg: Feyenoord krijgt voor woensdag uitsluitsel over Berghuis

Het Engelse Watford waar Berghuis nog onder contract staat, is druk in de weer met aanvallende versterking. Binnen 48 uur weet de Engelse club of het slaagt in het aantrekken van versterking, zodat het ook Feyenoord duidelijkheid kan geven over een langer verblijf van Berghuis.

Feyenoord heeft continue contact met Watford, wanneer de Engelsen erin slagen om aanvallende versterking kan halen lijkt een langer verblijf van Berghuis in Rotterdam bespreekbaar.

