VIDEO: Worst penalty shootout between Man. United en Real (ICC)

In de International Champions Cup speelde Real Madrid en Man. United zondagavond met 1-1 gelijk. De daarop volgende strafschoppenserie is de slechtste in tijden. Maarliefst 7 van de 10 genomen strafschoppen gingen er niet in, hierdoor wist United met 2-1 te winnen.

