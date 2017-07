Ajax back Dijks moet blijven, PSV kijkt verder in zoektocht

Dijks lijkt ineens het vertrouwen van Ajax te gaan krijgen, nu de Amsterdammers er niet in slagen om een linksback te vinden.

Dijks werd het afgelopen halfjaar verhuurd van Norwich City, zelfs praten met andere clubs was Dijks toegezegd. Dijks leek definitief de Amsterdamse grootmacht te gaan verlaten, maar ineens is de wind in kamp Ajax met 180 graden gedraait en mag Dijks niet meer weg bij Ajax.

Opvallende move #Ajax ... Club wil Mitchell #Dijks aan contract tot zomer 2018 houden. Geen betere (haalbare) linksback gevonden. — Mike Verweij (@MikeVerweij) 23 juli 2017

in de zoektocht naar een linksback kwam Ajax in de Eredivisie niet verder dan Dijks, ook in het buitenland ving Ajax bot. Hierdoor hebben de Amsterdammers besloten dat Dijks de kans krijgt zich te ontwikkelen en mag hij nu niet meer vertrekken bij Ajax.

'Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad. Daar sprak vertrouwen uit,' liet de zaakwaarnemer van Dijks weten in gesprek met De Telegraaf.

