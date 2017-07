Belgisch Anderlecht pakt Supercup en heeft eerste prijs binnen

De Belgische Supercup is gewonnen door het Belgische Anderlecht, de Belgische grootmacht heeft de eerste prijs van het seizoen binnen.

In het Constant Vanden Stock-stadion wist Anderlecht met 2-1 te winnen van bekerwinnaar Zulte Waregem, hierdoor ging de eerste prijs van het nieuwe seizoen naar de Belgische grootmacht.

Het was voor Anderlecht al de dertiende SuperCup, nog eentje minder dan recordhouder Club Brugge. Zulte Waregem begon het duel superieur, binnen drie minuten was het oud Roda JC speler Davy De Fauw die de score al wist te openen.

Koud in de tweede helft ging De Fauw de fout in met een teruggekopte bal op zijn eigen doelman, die de bal wilde keren, maar in plaats hiervan kon Sofiane Hanni de gelijkmaker aantekenen na 14 seconden.

Na een klein uur spelen viel de winnende goal, Anderlecht speler Adrien Trebel kopte van dichtbij raak.

