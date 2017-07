Duo El Salvador geschorst door Concacaf na bijten

In de Gold Cup speelde El Salvador afgelopen vrijdag tegen de VS, waar het er letterlijk en figuurlijk heet aan toe ging.

Het duo Henry Romero en Darwin Cerén begreep de tactiek van de coach verkeerd, het duo zette de tanden letterlijk in het lichaam van de tegenstander. De Concacaf wist Romero voor maarliefst 6 duels te schorsen, terwijl zijn ploeggenoot Darwin Cerén maar drie duels aan de kant hoeft te zitten.

Romero ging echt te ver, in eerste instantie kneep hij in zijn tepel van oud AZ spits Jozy Altidore, daarna beet hij hem in de nek. De arbiter ontging het voorval, maar op TV beelden was het duidelijk te zien.

Cerén misdroeg zich in de slotseconden van het duel, de aanvoerder van El Salvador beet Omar Gonzalez in de rug. Voor beide spelers een schorsing, en dat nog vrij mild. Suarez werd voor hetzelfde vergrijp 9 duels geschorst na het WK.

