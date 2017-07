Feyenoord heeft het trainingskamp in Oostenrijk afgerond, al werd welliswaar wel verloren van het Duitse Freiburg in de laatste oefenwedstrijd.

Vervolg: Van Bronckhorst: Trainingskamp was goede graadmeter

Toch kan oefenmeester Giovanni van Bronckhorst met een goed gevoel terugkijken naar het trainingskamp, ook ziet hij dat de nieuwelingen zich goed aanpassen aan de groep en het fysiek wel aankunnen. De nederlaag tegen Freiburg (1-0 red.) was dan ook maar een kleine smet op het trainingskamp.

'Je weet dat je tegen een tegenstander moet spelen die fit is. Freiburg speelt komende week al voor de Europa League. Het verschil zag je vooral in de eerste helft', zo analyseert Van Bronckhorst op de clubwebsite. 'Voor ons was het een nuttige oefenwedstrijd. We moesten fysiek veel brengen en dat hebben we ook gedaan, dus daar ben ik wel blij mee.'

'Natuurlijk verlies je nooit graag, Wat belangrijk was voor vandaag, was om spelers fitter te maken en heel te houden. Je ziet dat sommige jongens fysiek nog stappen moeten maken. Dat geeft ook niet. De internationals zitten pas in de tweede week. Zij moeten fysiek nog sterker worden, maar daar is de voorbereiding voor,' aldus Van Bronckhorst.

Maandag zal Feyenoord terugkeren naar Rotterdam, met vertrouwen als het aan Gio ligt. 'We hebben in goede omstandigheden kunnen werken en hebben goede trainingen kunnen afwerken. Vandaag heb ik ook veel jongens minuten kunnen geven, daar ben ik blij mee. Daarnaast hebben de nieuwe spelers Jeremiah St. Juste en Ridgecanio Haps deze week kunnen wennen aan hun nieuwe club en medespelers. Ik stap dan ook met een goed gevoel terug in het vliegtuig naar Rotterdam.'

Nieuwkomer Haps keek ook met een goed gevoel terug op zijn officiele debuut in het shirt van de Rotterdammers. 'Ik heb er een goed gevoel aan over gehouden. Ik zat er kort op, lekker fel, hoe ik altijd ben. Verdedigend heb ik zeker mijn eigen spel gespeeld, aanvallend had ik wellicht iets meer kunnen brengen, maar ik liet Jean-Paul vooral de één-tegen-één acties maken', stelde de verdediger, die in zijn eerste week een goede indruk van de selectie opdeed. 'Het is een leuke groep en een hecht team.'

