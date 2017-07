Oranje in duel der lage landen zonder captain V.d Berg

De Oranje leeuwinnen oefenden zondag in het Koning Willem II stadion op de vooravond van het treffen met de zuiderburen.

Wiegman lijkt twee twijfelgevallen te hebben voor het laatste groepsduel tegen de Belgen, Lieke Martens en Desiree van Lunteren lijken nog geen zekerheidje te zijn voor het duel der lage landen. Daarbij lijkt Wiegman aanvoerder Mandy van den Berg te passeren voor Stefanie van der Gragt.

Nederland heeft minimaal een gelijkspel nodig om door te stoten naar de kwartfinale van het EK, bij winst is het gegarandeerd van een volgende ronde. Mocht Oranje het laatste groepsduel tegen de Belgen verliezen, is het afhankelijk van het duel tussen Denemarken en Noorwegen.

Pas op de wedstrijddag (maandag red.) zal Wiegman beslissen welke opstelling ze hanteert en welke spelers worden gepasseerd. Ook zal Wiegman kijken welk aanvalsduo ze gaat opstellen. In gesprek met VI liet Wiegman weten: 'Ik ben over de anderen achterin ook heel tevreden, maar ik vond wel dat ik Stefanie moest brengen. De medische staf en zijzelf hebben er alles aan gedaan om haar fit te krijgen voor het toernooi. Ik ben blij dat het gelukt is, ze doet het goed.'

Van der Gragt zal vervangen worden door Dekker, 'Van januari tot aan het moment dat het EK begon, zijn er een aantal speelsters geweest die op een andere positie hebben gespeeld. Dekker is er daar één van. Zo ontstaan er situaties waarvan je denkt: Zo, dat werkt goed.'

Voor Wiegman is het een ongeschreven regel om een aanvoerder te passeren, 'Of het een ongeschreven regel is dat de aanvoerder altijd speelt? Dat weet ik niet. Een paar maanden geleden was de situatie gewoon anders. Er was geen reden om Mandy geen aanvoerder te laten zijn. Ze heeft absoluut leiderschapskwaliteiten. Zij staat voor het team, dat is nu ook weer gebleken na de wedstrijd tegen Denemarken, hoe zij zich na afloop als prof heeft opgesteld. Dat doet ze gewoon hartstikke goed. Maar de concurrentie in ons team is ten opzichte van een paar maanden geleden enorm gestegen. Als je kijkt naar hoe er getraind wordt, ook door speelsters die niet spelen, is dat beter dan ik had verwacht. Dat ik haar nu twee keer zou wisselen kon ik toen niet bedenken.'

De twijfel over V.d Berg is logisch, al was het gesprek tussen haar en de bondscoach een moeilijke. 'Maar mensen teleurstellen is inherent aan topsport. We spelen een eindtoernooi. Met iedere keuze die je maakt is er één blij en één teleurgesteld. Dat zal ik zakelijk moeten bekijken, dat is mijn taak. Maar nogmaals: ik vind het fantastisch hoe zij zich heeft opgesteld na de wedstrijd. Dat geeft aan dat ze een ontzettend professionele speelster is. Voor haar persoonlijk is dit niet leuk. Maar ik blijf zeggen dat de concurrentie enorm is. De spelers achterin zijn allemaal in vorm en ze zijn allemaal fit. Dus heb je luxe keuzes. En dan maak ik uiteindelijk de keuze wat ik het beste centrale duo vind.'

