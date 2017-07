Juventus spits Dybala genoemd als opvolger van Neymar

Nu FC Barcelona de Braziliaans aanvaller Neymar lijkt te moeten gaan zien verhuizen naar Parijs, wordt de aanvaller van Juventus genoemd als zijn eventuele opvolger.

Juventus ploeggenoot en verdediger Giorgio Chiellini denkt niet dat Dybala van hetzelfde kaliber is als Neymar. In gesprek met Premium Sport laat de verdediger weten: 'Hij is nog niet hetzelfde waard als Neymar, orig seizoen heb ik al gezegd dat Neymar op hetzelfde niveau zit als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.'

'Neymar is hun erfgenaam voor de Ballon d'Or. Er wordt een enorm bedrag genoemd voor Neymar, maar dat hoort bij een speler die wedstrijden en seizoenen kan beïnvloeden. Daarom moet een club een bepaald bedrag betalen als het die kans krijgt.'

