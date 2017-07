De oud PSV middenvelder Kevin Strootman heeft het goed naar zijn zin bij het Italiaanse AS Roma, een vertrek is dan voor hem voorlopig ook niet aan de orde.

Vervolg: Strootman: 'Ik vertrek niet zomaar bij AS Roma'

De zware knieblessure heeft Strootman bij AS Roma weten te overleven, afgelopen seizoen speelde de middenvelder alweer 33 duels in het shirt van de Romeinen. Strootman verwacht ook komend seizoen weer in het shirt van AS Roma te spelen.

In gesprek met NBC laat Strootman weten: 'Roma is Roma en het is moeilijk om hier te vertrekken. Je komt hier niet makkelijk weg. We hebben allemaal de ambitie om prijzen te pakken met AS Roma.'

'Afgelopen seizoen heb ik vijftig wedstrijden gespeeld en we hebben ons geplaatst voor de Champions League. Ik voel mij erg goed bij de club en ik ben blij dat ik Roma kan terugbetalen op het veld. Het was een opluchting om weer op het veld te staan.'

Aankomend seizoen moet Strootman vechten voor een basisplek, de Romeinen hebben o.a Maxime Gonalons, Lorenzo Pellegrini en Cengiz Ünder aangetrokken voor meerde plaatsen op het middenveld.

Strootman: 'Ik vertrek niet zomaar bij AS Roma'

Een korte samenvatting: De oud PSV middenvelder Kevin Strootman heeft het goed naar zijn zin bij het Italiaanse AS Roma, een vertrek is dan voor hem voorlopig ook niet aan de orde..