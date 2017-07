Barca-aanwinst besprak transfer niet met Cristiano Ronaldo

FC Barcelona-aanwinst Nelson Semedo heeft gezegd niet met zijn Portugese teamgenoot Cristiano Ronaldo van Real Madrid te hebben gesproken voordat hij bij Barcelona tekende. De 23-jarige Semedo verruilde deze zomer Benfica voor Barcelona, maar heeft geen informatie ingewonnen bij sterspeler Cristiano Ronaldo.

'Ik heb niet met Cristiano Ronaldo over de transfer gesproken. Ik heb geen tijd gehad’, zei Semedo tegen Spaanse media. De zesvoudige international is blij dat hij nu deel uitmaakt van Barcelona. ‘Het was een droom die ik had en die heb ik nu vervuld.’





‘Ik heb al een paar dagen met mijn nieuwe teamgenoten kunnen trainen, maar ik moet zeggen dat het voor mij makkelijk is om mijn spel aan Barcelona aan te passen’, aldus Semedo, die voor 35 miljoen euro overkwam van Benfica.

