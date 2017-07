Oranje-ster Martens vraagteken voor kraker met België

Het is nog maar de vraag of Lieke Martens maandag kan meespelen als de Oranje vrouwen het moeten opnemen tegen de vrouwen van België. Maandag staat de laatste groepswedstrijd van het EK op het programma, maar linksbuiten Martens heeft te kampen met enkelklachten.

De 24-jarige Martens, die onlangs het Zweedse FC Rosengard verruilde voor FC Barcelona, raakte donderdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Denemarken. Martens kreeg toen een schop tegen haar enkel en in de 75ste minuut werd ze vervangen.





Sabrina Wiegman, de bondscoach van Nederland, weet nog niet of Martens kan meespelen tegen België. ‘Bijna iedereen is fit, alleen Lieke is nog herstellende. Ze heeft last van een bandje in haar enkel’, aldus Wiegman tegen onder meer ANP. Oranje is overigens bijna zeker van de kwartfinale.





Nederland gaat in Groep A aan de leiding met 6 punten uit 2 duels. Oranje heeft tegen België genoeg aan een gelijkspel of winstpartij. Bij een verlies is Nederland afhankelijk van het resultaat bij het duel tussen Noorwegen en Denemarken. België en Denemarken hebben allebei 3 punten uit 2 duels.

