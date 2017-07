Vermeer krijgt laatste kans om 1e doelman Feyenoord te worden

Wie komend seizoen de eerste doelman van Feyenoord is, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Brad Jones en Kenneth Vermeer ontlopen elkaar niet veel en de strijd is nog niet gestreden. Volgens het Algemeen Dagblad is een oefenduel met Real Sociedad de laatste kans voor Vermeer om te laten zien dat hij beter is dan Jones en dus de eerste keeper moet zijn van Feyenoord.

De landskampioen zal vanaf komende dinsdag, na een vrije dag op maandag, toewerken naar de laatste oefenwedstrijd van dit seizoen. Die staat voor zaterdag op de planning en Real Sociedad is dan de tegenstander. Vermeer mag dan laten zien dat hij de nummer één wat betreft doelmannen is in De Kuip. Volgens het AD heeft het er echter ‘alle schijn van’ dat Jones aan het langste eind trekt.





De 31-jarige Vermeer scheurde vorig jaar zomer zijn achillespees en stond zodoende maanden aan de kant. Sinds februari van dit jaar was Vermeer weer fit, maar Jones keepte goed en hij mocht daarom het seizoen afmaken als eerste man onder de lat.

