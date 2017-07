Vitesse gaat zo goed als zeker Chelsea-toptalent halen

Vitesse lijkt snel een toptalent van Chelsea in de gelederen te krijgen. De achttienjarige aanvallende middenvelder Mason Mount zal vermoedelijk maandag al in Arnhem arriveren zodat de transfer kan worden afgerond. Mount moet voor één seizoen op huurbasis naar Vitesse komen, zo meldt Voetbal International zondag.

In het afgelopen seizoen was Mount de aanvoerder van het Chelsea onder-18 team. Daarnaast werd hij speler van het seizoen van de jeugdacademie van Chelsea. Mount was ook een basisspeler in Engeland onder-19, dat deze zomer Europees kampioen werd. Met Mount zou Vitesse dus een toptalent binnenhalen.





Vitesse verzekerde zich eerder al van de diensten van Fankaty Dabo en Charlie Colkett, die allebei ook worden gehuurd van Chelsea. Verder contracteerde Vitesse deze week ook Mukhtar Ali. De negentienjarige middenvelder speelde al op huurbasis in Arnhem, maar is nu definitief overgenomen van Chelsea.

