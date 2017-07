Feyenoord mag hopen op een spoedige terugkeer van Steven Berghuis naar Rotterdam. De 25-jarige aanvaller werd vorig seizoen al door Feyenoord gehuurd van het Engelse Watford, maar de kans is groot dat Berghuis komend seizoen ook weer voor Feyenoord speelt, zo meldt de krant het Algemeen Dagblad zondag.

Vervolg: Berghuis mogelijk snel terug naar Rotterdam

Het AD meldt zondag dat Berghuis mogelijk deze week nog aansluit bij Feyenoord. Berghuis hoort snel van Watford over zijn toekomst en of hij verhuurd of verkocht mag worden. Feyenoord wil Berghuis het liefst kopen van de Engelse Premier League-club. Berghuis werd in 2015 nog door Watford voor 6,5 miljoen euro overgenomen van AZ.





In het seizoen 2015/2016 kwam hij echter niet verder dan negen invalbeurten bij Watford, waarna Feyenoord hem huurde afgelopen seizoen. De negenvoudige international, eerder ook actief voor FC Twente en VVV-Venlo, scoorde zeven keer in dertig competitieduels.

