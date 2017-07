Real Madrid en Barcelona azen op Malang Sarr

Real Madrid en FC Barcelona behoren tot de clubs die interesse hebben in het Franse toptalent Malang Sarr van Olympique Nice, zo meldt onder meer Sky Sports. Naast de twee Spaanse topclubs zou ook de Engelse landskampioen Chelsea geïnteresseerd zijn in Sarr.

De pas achttienjarige verdediger geldt als een enorm groot talent en dat weet Nice ook. Hij heeft dan ook niet voor niets een transferclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan. Sarr speelde vorig seizoen 27 competitieduels op het hoogste niveau van Frankrijk waarvan 25 als basisspeler. Ook had hij in 4 Europa League-duels een basisplek.







Sarr is ondanks zijn jonge leeftijd een echte clubman. De in Nice geboren Sarr belandde al op vijfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Olympique Nice en doorliep die helemaal. Verder speelde hij al voor diverse jeugdelftallen van Frankrijk. Eind 2016 tekende hij een contract bij Nice tot medio 2021.

