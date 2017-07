Mourinho garandeert dat David de Gea blijft bij Manchester

Volgens Manchester United-manager José Mourinho vertrekt doelman David De Gea deze zomer niet bij de Engelse topclub. Real Madrid wordt al maanden aan De Gea gelinkt, maar volgens Mourinho blijft De Gea bij Manchester United.

‘Ik kan garanderen dat hij dit seizoen niet zal vertrekken. Ik voel daarnaast dat het erg moeilijk voor hem zal zijn om onze club te verlaten. Hij is heel eerlijke jongen en er is ook contact geweest. Als een speler per se weg wil, dan vind ik dat je ze niet moet tegenhouden omdat je vervolgens toch niet meer krijgt van ze wat je verwacht’, zei Mourinho tegen Sky Sports.





‘Dat gevoel heb ik niet bij hem. Zijn gevoel bij onze club is gewoon heel goed en ik ben er 100 procent zeker van dat hij bij ons blijft’, aldus Mourinho. De 26-jarige De Gea speelt inmiddels al sinds 2011 voor Manchester United, dat hem destijds overnam van Atlético Madrid.

