Feyenoord moet diep in buidel tasten voor Van Persie

Feyenoord is al enige tijd bezig met een eventuele terugkeer van Robin van Persie bij de club, maar een eventuele transfer zal nog een flinke klus worden. De 33-jarige spits heeft nog een éénjarig contract bij de Turkse topclub Fenerbahce en de Turken willen geld zien. De Turkse grootmacht wil Van Persie niet laten gaan voor minder dan vier miljoen euro.

Een vertegenwoordiger heeft aan Aksam het volgende laten weten: ‘naar aanbiedingen onder de vier miljoen euro gaan we niet eens luisteren.’ Van Persie, in Rotterdam geboren en al in het eerste actief van Feyenoord van 2001 tot 2004, wil zelf graag terugkeren naar De Kuip. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst ziet Van Persie ook graag terugkeren in Rotterdam, zeker met het oog op Champions League-voetbal.





Een transfer wordt echter nog een flinke kluif. Dit komt omdat Van Persie nog een contract heeft en een miljoenensalaris verdient in Turkije. Feyenoord hoopt dat Van Persie zijn contract laat ontbinden bij Fenerbahce zodat de club geen transfersom op tafel hoeft te leggen voor de oud-speler van Manchester United en Arsenal.

