Vitesse aast op Raúl Gudiño van FC Porto

De kans bestaat dat er bij Vitesse komend seizoen een Mexicaan onder de doellat staat. Volgens diverse Portugese media, waaronder Televisa Deportes, is Raúl Gudiño van FC Porto in beeld. De goalie zou de vervanger van Eloy Room, die waarschijnlijk naar het Engelse Everton vertrekt, moeten worden.

Porto en Vitesse zouden al in een vergevorderd zijn met de onderhandelingen over de 21-jarige Gudiño, die zijn duels speelt bij FC Porto B. In eerste instantie is het de bedoeling dat de jeugdinternational van Mexico op huurbasis naar Arnhem vertrekt. Voor Porto B speelde Gudiño al 64 competitieduels op het tweede niveau van Portugal. In het seizoen 2015/2016 speelde hij elf competitieduels voor Uniao Madeira op het hoogste niveau van Portugal toen hij bij die club op huurbasis speelde.





Vitesse ziet het talent van Gudiño en wil hem dus aantrekken. Room wordt vermoedelijk de derde keeper bij de Engelse grootmacht Everton achter Jordan Pickford en Maarten Stekelenburg. Omdat het er naar uitziet dat Joel Robles spoedig naar Deportivo La Coruna zal terugkeren is er plek voor Room bij Everton. De Engelsen moeten naar verluidt zo’n 1,7 miljoen euro betalen voor de international van Curacao. Room wil graag naar Everton vertrekken en wilde zijn contract niet verlengen bij Vitesse.

