Ars blij met terugkeer in Doetinchem: 'Het blijft speciaal'

Sjoerd Ars is blij dat hij terug is op het oude nest. De 33-jarige maakte in het seizoen 2003/2004 zijn debuut in het betaalde voetbal bij De Graafschap en is nu weer terug op De Vijverberg. Voor Ars, afkomstig uit het nabij Doetinchem gelegen Didam, is de cirkel rond.

‘Dat is lekker. Het gevoel om dat Graafschap-shirt weer aan te trekken, dat blijft speciaal. En dan zijn dit nog oefenwedstrijden. Straks op een volle Vijverberg is het helemaal mooi. Het voelt heel vertrouwd en ik ben blij om weer terug te zijn’, zei Ars tegen Omroep Gelderland het oefenduel met ADO Den Haag (1-0 verlies) van zaterdag. Vorig seizoen speelde Ars weinig bij Szombathelyi Haladás en vanaf januari Fortuna Sittard.





Ars is wel zo goed als fit. ‘Conditioneel zit ik aardig goed. Qua scherpte mag het nog wel iets beter, maar daar is de voorbereiding voor. Ik moet fit blijven en nog wat fitter worden. Dat is het belangrijkste. En dan komt het goed naar de competitie toe. Er zijn wel momenten dat ik als spits een loopactie maak en dan mag de samenwerking voorin nog wel wat beter.'





‘Daarin zijn we nog zoekende, maar ik ben daar vrij positief over. Ik heb hele goede combinaties gezien. We moeten tevreden zijn over de wedstrijd tegen ADO. Ik ben zeker positief verrast, want we zijn pas twee weken bezig. We hadden grote delen van de wedstrijd het betere van het spel’, aldus Ars over het duel met ADO Den Haag.

