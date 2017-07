TRANSFER: Manchester City haalt verdediger uit Madrid

Manchester City heeft een slag geslagen op de transfermarkt door Danilo vast te leggen. De 26-jarige Braziliaanse rechtsback komt over van Real Madrid, waar hij door Dani Carvajal geen vaste basisplek had. City heeft Danilo voor vijf jaar gecontracteerd, zo meldt City via de officiële kanalen.

Danilo kost City zo’n dertig miljoen euro. Chelsea hoopte ook op de komst van Danilo, maar City-trainer Josep Guardiola kon Danilo overtuigen om voor City te kiezen. Danilo speelde twee seizoenen voor Real, dat hem in 2015 voor 31,5 miljoen euro overnam van FC Porto. Voor Real kwam Danilo tot 41 competitieduels.





'Ik ben er blij dat ik bij Manchester City heb getekend. Er was veel interesse van andere clubs, maar het is altijd één van mijn ambities geweest om onder Guardiola te spelen. Ik wilde dus gelijk naar City toen de club interesse toonde’, aldus Danilo.

Joining on a five-year deal from Real Madrid...



Are you excited about our latest acquisition? #welcomedanilo pic.twitter.com/0MrX93m93u — Manchester City (@ManCity) 23 juli 2017

