Aanvaller Sam Larsson is uit op een transfer, eerder liet hij de groepsfoto met SC Heerenveen al schieten.

Vervolg: SC Heerenveen legt Sam Larsson boete op: 'Dit is onacceptabel'

Maar zaterdag op de FANDAG van SC Heerenveen ontbrak de aanvaller ook zonder reden, iets wat de club onacceptabel vindt. Luc Eisinga liet weten: 'Er speelt natuurlijk een boel, zodra er meer duidelijkheid is geven wij die ook.'

Door de afwezigheid van de spits heeft de club hem een geldboete opgelegd, 'Volgens mij als je ziet hoe de club leeft in de regio... Ik denk dat het voor iedere speler een eer is om in het shirt te mogen spelen, laat staan om in zo'n shirt afgebeeld te worden op de officiële teamfoto.'

Over de hoogte van de boete doet Eisinga geen uitspraken, 'Dat houden we intern en bespreken we intern, maar zoiets kunnen we natuurlijk niet accepteren. Iedereen moet gewoon graag op de foto willen, dat is het mooiste.'

Het lijkt erop dat het Spaanse Celta de Vigo aan de haal gaat met Sam Larsson en aankomende week de transfer wil voltooien.

SC Heerenveen legt Sam Larsson boete op: 'Dit is onacceptabel'

Een korte samenvatting: Aanvaller Sam Larsson is uit op een transfer, eerder liet hij de groepsfoto met SC Heerenveen al schieten..