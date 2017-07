Ajax lijkt alsnog mis te tasten op Richarlison na inmenging Chelsea

Het leek er alle schijn van te hebben dat Richarlison afgelopen vrijdag bij Ajax gepresenteerd zou worden als nieuwe aanwinst.

De aanvaller van het Braziliaanse Fluminense moest afgelopen vrijdag officieel gepresenteerd moeten worden door Ajax, wat een slordige 12 miljoen euro over had voor de Braziliaan. Maar nu lijken de Amsterdammers toch mis te tasten op Richarlison.

VI stelde jl. vrijdag dat het zo goed als zeker was dat Richarlison naar Ajax zou komen, maar nu lijkt het Londense Chelsea FC ineens tussenin te komen. Eerder werd al bekend dat er uit Engeland en Italie interesse was, maar nu lijkt Conte en zijn Chelsea ineens heel interessant te worden.

Echter zou Richarlison nog niet direct voor Chelsea kunnen uitkomen door het ontbreken van een werkvergunning, hierdoor zou hij dan op huurbasis kunnen worden neergezet in bv. de Eredivisie. Het is even afwachten welke wending de transfer van Richarlison nu krijgt.

