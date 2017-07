Frank de Boer werd met zijn Crystal Palace tweede op het Asian Trophy, maar kon het harde spel van tegenstander West Bromwich Albion allerminst goedkeuren.

Vervolg: Frank de Boer niet te spreken over harde spel West Bromwich

Zaha kreeg volgens hem vele schoppen te verduren, iets wat in zijn ogen allerminst kan. 'We zijn hier om de Premier League te verkopen, maar of deze manier lukt dat niet. k heb geen probleem met een harde tackle, maar nu was het een paar keer zo dat er echt een intentie was om Zaha te blesseren. Dat kan ik onmogelijk accepteren. Geen enkele manager kan dat accepteren.'

