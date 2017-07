Net zoals Marcus Rashford, is nu ook Kasper Dolberg in Madrid genoemd.

Vervolg: Madrid bekijkt ook Ajax-spits Dolberg als vervanger Morata

Kasper Dolberg brak dit seizoen door bij Ajax en dat zorgde direct voor transfergeruchten. Dolberg zou deze zomer nog naar Real Madrid kunnen, om tweede spits te worden achter de (vorig seizoen) wisselvallige Karim Benzema. Morata leek de nieuwe eerste spits te worden maar die besloot een miljoenentransfer te maken naar de Londense grootmacht Chelsea.

Dolberg staat niet onwelwillend tegenover een transfer maar wilt graag nog rijpen bij Ajax, dat zegt ook zijn zaakwaarnemer. Eerder leek Dolberg dichtbij een transfer met AS Roma, die een concreet bod hadden liggen bij Ajax. Dolberg zelf wilt echter nog niet weg en Ajax wilt hem nog niet kwijt hebben.

Madrid zal dus diep in de buidel moeten tasten om überhaupt kans te maken op de talentvolle Deense spits van Ajax, die dit seizoen eerste keus is in Amsterdam voor Klaas-Jan Huntelaar.

Madrid zou meerdere mogelijkheden bekijken, zo ook Domenico Berardi van het Italiaanse Sassuolo. Berardi's prijskaart is echter rond de 40 miljoen. Dolberg moet Ajax in een mooi geval op dit moment zeker 20 miljoen opleveren.

Madrid bekijkt ook Ajax-spits Dolberg als vervanger Morata

Een korte samenvatting: Net zoals Marcus Rashford, is nu ook Kasper Dolberg in Madrid genoemd..