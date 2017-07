Joe Hart heeft een concurrent verloren aan Middlesbrough: Darren Randolph vertrekt naar de club.

Vervolg: Hart heeft concurrent minder bij West Ham

Middlesbrough zocht nog naar een nieuwe keeper na het transfervrije vertrek van keeper Victor Valdes. Die hebben ze nu gevonden in de voormalig tweede keeper van West Ham. Door de komst van Hart was Randolph gedoemd derde keeper te worden. Hart hoeft nu alleen nog maar de strijd aan te gaan met Adrián, die al sinds 2013 bijna altijd eerste keeper is bij de club, afwisselend met af en toe wat wedstrijden voor de nu vertrokken Randolph.

Met de transfer van Randolph is ongeveer 5 à 6 miljoen gemoeid. Hart wordt door Manchester City uitgeleend aan West Ham en voor hem komt dit zeer goed uit.

Hart heeft concurrent minder bij West Ham

Een korte samenvatting: Joe Hart heeft een concurrent verloren aan Middlesbrough: Darren Randolph vertrekt naar de club..