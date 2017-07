Jørgensen: Zal moeilijk worden vorig seizoen te evenaren

De Deen Nicolai Jørgensen weet dat er druk op Feyenoord zal staan komend seizoen, de titelprolongatie zal dan ook een zware klus worden voor de Rotterdammers.

Jørgensen wist in zijn eerste jaar bij Feyenoord direct de topscorerstitel op te eisen, en daarbij ook nog eens de landstitel te winnen. De Deen weet dat het aankomend seizoen wellicht 'mission impossible' wordt voor de Rotterdammers om dat klusje nog eens over te doen.

'Dit seizoen wordt zwaarder dan vorig seizoen. We moeten meer doen dan vorig jaar om onze doelen te bereiken.' De honger is echter nog niet gestild in Rotterdam, 'Ik kreeg een speciaal gevoel in mijn lichaam als ik er aan dacht. Dat is de reden waarom je voetbalt. Kampioen worden gaf een speciaal en emotioneel gevoel, ook omdat het voor de club achttien jaar geleden was. Ikzelf was nog maar een jaar bij de club en heb dus niet zo lang hoeven wachten. Het was een fantastische dag, ook met de rol die onze voormalige aanvoerder had,' aldus de Deen over de gestopte Dirk Kuyt.

Aankomend seizoen moet de Deen het echer doen zonder de vertrokken Elia en Berghuis, die het afgelopen seizoen voor de assisten zorgde. De Deense topscorer mag dan ook allerminst vertrekken bij Feyenoord, alleen bij een absurd bedrag gaat de club nadenken.

De topscorer ligt nog tot medio 2021 vast in Rotterdam en weet wat zijn taak is aankomend seizoen, 'Ikzelf moet doen wat ik vorig jaar deed, het team zo goed mogelijk helpen. Natuurlijk moet je je ieder jaar verbeteren. Vorig jaar was niet altijd makkelijk, al leek dat van de buitenkant misschien wel zo. Ik moest veel nieuwe dingen leren, mijn plaats vinden in het team. Nu hoeft dat niet meer en kan ik me nog meer focussen op mijn eigen spel.'

