AC Milan heeft manier om Bayern kapot te spelen gevonden in China

In het Shenzhen Universiade Sports Centre heeft AC Milan korte metten gemaakt met de Duitse grootmacht, een verpletterende zege werd er neergezet in China.

In de International Champions Cup heeft AC Milan de Duitse grootmacht even alle hoeken van het veld laten zien, in het Shenzhen Universiade Sports Centre werd er met maarliefst 4-0 afgerekend met de ploeg van Ancelotti.

In de eerste helft wisten de Italianen al de toon te zetten, na een klein kwartier spelen was het Franck Kessié die de score wist te openen. Daarna was het Patrick Cutrone die een vrije trap binnenknikte en de tweede Milenese treffer produceerde.

Ondertussen kon Bayern aan de andere kant geen potten breken, de Pool Lewandowski verprustste twee grote kansen. AC Milan maakte het voor de Duitsers nog voor rust kapot, een schitterend uitgespeelde counter van M'Baye Niang en Giacomo Bonaventura werd via Cutrone binnengetikt en zo was het al 3-0 in de rust.

Herboren AC Milan komt met 3-0 voor in de eerste helft tegen Bayern München 👀

De Duitse grootmacht bracht aan het begin van de tweede helft nog wel het duo James Rodríguez en Renato Sanches binnen de lijnen, die leidde tot enkele kansen, maar geen doelpunten. Vijf minuten voor het eindsignaal was het Calhanoglu die de 4-0 maakte en daarmee de wedstrijd definitief in het slot gooide.

