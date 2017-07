Klopp reageert verbaasd op transfer Neymar: Dit kan toch niet

De oefenmeester van Liverpool kan er bijna niet bij dat de overstap van Neymar naar PSG rondt zijn zijn.

Een bedrag van 222 miljoen euro voor Neymar, dat zou PSG overhebben voor de komst van de Braziliaan. Volgens Klopp is dat gewoonweg krankzinnig. In gesprek met Liverpool Echo laat Klopp weten dat er zoveel geruchten gaan over Neymar, 'Maar als het verhaal over Neymar geen gerucht meer is, praten we echt over next level.'

'Dat is echt niet van deze planeet. Serieus? 222 miljoen euro? Ik kan niet geloven dat zoiets echt gebeurt. Maar als het wel gebeurt, verandert dat alles,' aldus een aangeslagen Klopp.

In de media lijkt het steeds realistischer te worden dat Neymar naar PSG gaat, de Braziliaan zou uit de schaduw van Messi willen stappen bij FC Barcelona en de hoofdrol willen opeisen bij PSG.

