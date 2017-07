PSG speler Thomas Meunier dent dat de Franse grootmacht in de toekomst wellicht groter kan worden dan Catalaans FC Barcelona.

Vervolg: Meunier: PSG heeft voor doel groter te worden dan FC Barcelona

De Belg, die sinds een seizoen voor de Franse grootmacht speelt, weet dat PSG het doel heeft om binnen Europa te groeien en de grootste club te worden. 'Als de groei van de club zich zo doorzet, komen topspelers in de toekomst liever naar PSG dan naar Barcelona.'

Meunier denkt dan ook absoluut niet aan een vertrek uit Parijs, 'Ik kan mijn niveau nog steeds verbeteren, zeker als het gaat om continuïteit. Maar qua teamniveau is er niet veel groters dan Paris Saint-Germain.' vorig seizoen kon PSG echter niet de landstitel prolongeren en eindigde het Champions League avontuur in een drama tegen FC Barcelona.

Het medicijn om de Champions League te winnen met PSG heeft hij wel, 'Tijd. Alleen daaromheen kan er aan iets gebouwd worden. De club is ongeduldig en er wordt wel eens gezegd dat de Champions League prioriteit heeft. Dat is heel ambitieus.'

'Ik kan 10.000 euro inzetten op het team dat kampioen wordt, maar ik zou geen euro inzetten om de Champions League-winnaar te voorspellen. Er komen veel criteria bij die wedstrijden kijken en je speelt tegen hele ervaren teams. Het is nog niet de cultuur bij PSG om te denken als een grootmacht.'

Die mentaliteit is er nog niet binnen de club, de Belg weet wel een reden waarom, 'Omdat er zoveel veranderingen zijn geweest, ook op trainersvlak. We moeten stabiliteit vinden. Als we de laatste vier kunnen halen in de Champions League, zou dat goed zijn.'

Meunier: PSG heeft voor doel groter te worden dan FC Barcelona

Een korte samenvatting: PSG speler Thomas Meunier dent dat de Franse grootmacht in de toekomst wellicht groter kan worden dan Catalaans FC Barcelona..