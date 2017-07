Lozano: Keuze PSV is heel bewust gemaakt

Vrijdag om half vijf presenteerde PSV officieel de nieuwelingen, zo werden Van Ginkel, Luckassen en Lozano aan het publiek voorgesteld.

Natuurlijk kwam de media naar Eindhoven voor de Mexicaan Lozano, die ook zijn gehele familie had opgetrommeld om een kijkje te komen nemen op zijn nieuwe trainingscomplex voor de komende tijd.

Zij moeten helpen #PSV weer kampioen te maken! pic.twitter.com/amNT4JkTsu — marco timmer (@marcotimmer) 21 juli 2017

Nummer 11 is al toegewezen aan de Mexicaan, die zich nu al helemaal thuisvoelt in Nederland. Lozano zelf liet weten: 'Ik ben heel blij dat ik in Nederland ben, bij PSV. Wat mij hier meteen opviel is dat het hier zo rustig is. Ik kan tot 's avonds laat met mijn familie op straat lopen hier, het voelt heel fijn en veilig.'

Vele buitenlandse clubs trokken aan Lozano, maar de Mexicaan maakte heel bewust de keuze naar PSV, zijn uitleg was: 'Sinds Andrés Guardado en Héctor Moreno voor PSV gingen spelen heeft PSV best een grote naam in Mexico. De gesprekken met Moreno en Guardado hebben ook zeker meegespeeld in mijn keuze om naar PSV te gaan.'

'Ik besef heel goed dat ik een grote aankoop ben voor de club en dat dat ook verwachtingen met zich meebrengt, maar ik voel geen extra druk. Ik ga gewoon proberen zo goed mogelijk te voetballen, zoals ik altijd doe.' Ook liet Lozano weten niet geleidt te zijn door Guardado of Moreno. 'Dat vind ik jammer, maar ook niet meer dan dat. Ik ben hier gekomen voor PSV, niet voor hen.'

Marcel Brands benadrukte dat het een hele klus was om de Mexicaan naar Eindhoven te halen, 'Het is natuurlijk geen alledaagse transfer om zo'n jonge en talentvolle speler uit Mexico te halen. Het heeft ook wel even geduurd voor het ons is gelukt. Vooral de onderhandelingen met zijn club Pachuca waren stevig. Dat Hirving zelf zo graag naar PSV wilde, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.'

