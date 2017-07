Nederlands verdediger Virgil van Dijk is het zat en wil vertrekken bij Southampton, dit heeft hij dan ook aangegeven bij zijn coach Pellegrino.

Vervolg: Van Dijk forceert transfer en is uit selectie gezet

De coach kreeg te horen van Van Dijk dat hij niet meer wil uitkomen voor zijn huidige werkgever, hierdoor greep Pellegrino is en zette de Nederlander direct uit de selectie van Southampton.

Pellegrino, die pas na aan het roer staat bij het Engelse Southampton, baalt van de situatie die is ontstaan. Zo laat hij in gesprek met BBC weten: 'Hij maakt geen deel meer uit van de selectie om hij er mentaal niet voor de volle honderd procent bij is. Toen ik hem sprak, vertelde hij me niet te willen spelen voor Southampton omdat hij wil vertrekken. Ik wil alleen met spelers werken die alles geven voor de club.'

Van Dijk probeert hiermee een transfer te forceren, al is het volgens trainer Pellegrino ook noodzakelijk dat de Nederlander verkast. 'Ik moest wel zeggen dat hij voor zichzelf moet trainen tot hij zich weer kan inzetten voor Southampton. Dat is mijn beslissing. We hebben hem hard nodig, maar alleen als hij er helemaal bij is met zijn hoofd. Ik heb nog steeds een goede relatie met hem.'

Pellegrino is bereidt Van Dijk te helpen aan een nieuwe werkgever, want van een terugkeer in de selectie is nu geen sprake meer. 'Ik hoop dat hij nog eens goed nadenkt over zijn gevoel. Iedereen weet dat spelers tegenwoordig handelswaar zijn, dat komt ook door de vele mensen achter een speler. Ik wil Virgil graag helpen, maar alleen als hij er ook mentaal helemaal bij is.'

Eerder sprak Van Dijk al met club achter de rug om van de club, Southampton leek op haar beurt een bod van 60 miljoen resoluut van tafel te hebben geveegd omdat het kortweg niet wilde meewerken aan een vertrek van de Nederlander.

