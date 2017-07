FC Utrecht zoekt naar geldschieter voor komst Wesley Sneijder

Het leek er even op dat FC Utrecht afgelopen week een grapje maakte, de club uit de Domstad wil middenvelder Wesley Sneijder gaan halen.

Maar of het nu een grapje is of een echte stunt, de club uit de Domstad lijkt naar financiele steun te zoeken om de komst van Sneijder te kunnen bewerkstelligen.

Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdag dat het een reeele optie is dat FC Utrecht de middenvelder van Oranje kan vastleggen, de club van Frans van Seumeren is inmiddels hard op zoek naar geldschieters om de daad bij het woord te voegen.

Sneijder zelf wil pas volgende week duidelijkheid geven omtrent zijn toekomst, en dat terwijl FC Utrecht trainer Ten Hag met beide benen op de grond blijft, 'k doe het met deze selectie. We blijven superalert op de transfermarkt. Onze spelers zijn in trek en zo kijken wij ook rond. Mochten er zich mogelijkheden voordoen en het valt binnen het budget van FC Utrecht en dan zullen we daar zeker op inhaken. Maar vooralsnog zeg ik nu: niet aan de orde.'

Een korte samenvatting: Het leek er even op dat FC Utrecht afgelopen week een grapje maakte, de club uit de Domstad wil middenvelder Wesley Sneijder gaan halen..