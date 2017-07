Ajax: Niet bezig met komst Wesley Sneijder

Waar FC Utrecht al even spreekt van Wesley Sneijder, valt de naam van de Oranje International niet in Amsterdam.

Ajax is vooralsnog niet bezig met de terugkeer van de Nederlander, wel lijkt FC Utrecht de middenvelder in te willen lijven. Het contract van Sneijder is bij het Turkse Galatasaray ontbonden, waardoor Sneijder transfervrij opgehaald kan worden.

De MLS League begint pas in het voorjaar, dus enkele maanden Eredivisie is voor de middenvelder geen vreemde koek. Sneijder wil aankomende week de knoop doorhakken wat betreft zijn toekomst, of dat nu Amsterdam, Utrecht of Amerika gaat worden.

Sinds 2013 was Sneijder speler van het Turkse Galatasaray, de middenvelder kon goede successen schrijven. Toch werd zijn contract onlangs doorgescheurd.

