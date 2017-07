Aleksandar Kolarov keert terug bij zijn welbekende Serie A.

Vervolg: Kolarov na 7 jaar weg bij Man City

Kolarov, die eerder al speelde voor Lazio Roma, gaat deze keer voor AS Roma spelen. Tussen 2007 en 2010 speelde hij al in Rome en is dus welbekend met het Italiaanse voetbal.

Kolarov's contract verloopt volgend jaar en Manchester City wilt graag nog wat aan hem verdienen. Guardiola hoopt snel nieuwe backs toe te kunnen voegen aan de selectie en de situatie voor Kolarov leek al uitzichtloos te worden na dit seizoen.

De verdediger speelde maar liefst 7 jaar in de kleuren van City, voor de fans is het dan ook een grote aderlating. Het was namelijk geen bijzondere speler maar hij stond er wel altijd, dat is wel te merken aan zijn 243 wedstrijden voor de club in het blauw.

Kolarov kost AS Roma niet meer dan 5 miljoen.

Kolarov na 7 jaar weg bij Man City

Een korte samenvatting: Aleksandar Kolarov keert terug bij zijn welbekende Serie A..