Van Bronckhorst maakt Karim El Ahmadi nieuwe aanvoerder Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst heeft vrijdag middenvelder Karim El Ahmadi aangewezen als nieuwe aanvoerder van Feyenoord.

De Marokkaan krijgt hiermee de aanvoerdersband van de gestopte Dirk Kuyt. Vorig seizoen droeg de middenvelder ook al geregeld de band wanneer de spits op de bank verbleef of afwezig was, het is voor de Marokkaan dus niks nieuws onder de zon.

El Ahmadi heeft er al zes seizoenen opzitten in het shirt van de Rotterdamse grootmacht, waar hij nog een doorlopend contract heeft tot medio 2019.

Giovanni van Bronckhorst heeft nieuws voor zijn spelers: Karim El Ahmadi is dit seizoen de aanvoerder van Feyenoord. 👏#FeyenoordInAustria pic.twitter.com/6xfvLpcOqJ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 21 juli 2017

