Frank de Boer allerminst tevre en wil nog versterking

Frank de Boer, de nieuwe trainer van het Engelse Crystal Palace, vindt dat zijn selectie allerminst op orde is.

De Boer eist dan ook dat er nog versterkingen komen deze transferzomer, 'Als we een solide club willen zijn, moet er nog versterking komen.' Ajax verdediger Riedewald is de volgende officiele aankoop van Crystal Palace, zo laat Frank de Boer weten in gesprek met Sky Sports.

'Maar we moeten nog even afwachten, het is nog niet honderd procent rond. Hopelijk gebeurt dat op korte termijn.' Over Arsenal middenvelder Chambers wilde De Boer nog geen informatie kwijt, 'De Premier League is een erg zware competitie, dan heb je niet genoeg aan twaalf of dertien spelers, maar zestien of zeventien.'

Tot op heden heeft Crystal Palace alleen Chelsea-huurling Ruben Loftus-Cheek binnen weten te halen.

