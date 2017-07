Ronaldo werd de afgelopen maanden met vele verschillende clubs in verband gebracht, door zijn belastingfraude zou hij willen vertrekken bij Real Madrid.

Vervolg: Zidane: Na vakantie keert Ronaldo gewoon bij ons terug

Ronaldo zou een bedrag van 14, 7 miljoen euro achterover hebben gedrukt voor de Spaanse fiscus, waarna hij werd beschuldigd van fraude. Een gebrek aan steun vanuit Real Madrid, zou de Portugees doen willen vertrekken bij de Spaanse grootmacht.

Oefenmeester Zidane spreekt de berichtgevingen nu tegen, 'Hij is op vakantie. Hij rust en verdient het. We zullen wachten en wanneer de vakantie eindigt, zal hij terugkeren bij ons en dat is het. Praten met Cristiano? Nee, want Cristiano is uiteindelijk in Madrid en hij zal bij ons blijven en dat is het.'

Zidane: Na vakantie keert Ronaldo gewoon bij ons terug

Een korte samenvatting: Ronaldo werd de afgelopen maanden met vele verschillende clubs in verband gebracht, door zijn belastingfraude zou hij willen vertrekken bij Real Madrid..