Alle lof voor Overmars met komst Braziliaan Richarlison

De Algemeen Directeur van Ajax is lyrisch over de nieuwe aanwinst van de Amsterdammers.

Ajax weet het Braziliaans talent Richarlison binnen te halen, Grads Fühler vindt het heel erg knap dat de Amsterdammers dit voor elkaar hebben gekregen. De Braziliaan kon uit verschillende Europese topclubs kiezen, maar besloot ervoor om voor het Amsterdamse Ajax te kiezen.

Fuhler laat weten in gesprek met De Telegraaf: 'Ik zou het heel knap vinden als Ajax erin slaagt deze jongen weg te kapen. Na het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 staan de grote Europese clubs in de rij.'

Ajax moet een bedrag van 12 miljoen euro betalen aan het Braziliaanse Fluminense voor de komst van het talent. Dat is volgens de Algemeen Directeur wel de prijs waard, die Richarlison al verder vindt dat Neres die jl winter werd gehaald. 'Neres is ook een goede voetballer, maar heeft even tijd nodig en wordt rustig gebracht. Richarlison is nu al een garantie voor goals.'

Richarlison wordt vergeleken met PSV spits Locadia, 'De dreiging die je bij Locadia ziet, dat heel doelgerichte, heeft Richarlison ook. Hij komt vaak voor de goal en is daar dodelijk. Het zou echt mooi zijn voor het Nederlands voetbal als hij naar de Eredivisie komt.'

