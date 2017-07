Nederlandse keeper op proef bij Sunderland

Keeper Robbin Ruiter gaat mogelijk een avontuur in Engeland aan. Het uit de Premier League gedegradeerde Sunderland heeft de dertigjarige Ruiter, die transfervrij is na zijn vertrek bij FC Utrecht, op proef genomen. Zo meldt onder meer The Northern Echo. Zaterdag speelt hij waarschijnlijk mee in een oefenduel met Bradford City.

Ruiter speelde vijf seizoenen voor Utrecht, maar hij wilde zijn contract niet verlengen. Nu vertrekt hij mogelijk naar Engeland. De baas van de Black Cats, Simon Grayson, ziet in Ruiter een goede aanvulling voor zijn selectie, maar de club wil eerst zien hoe fit hij is voordat Ruiter een contract krijgt.





De club heeft ook interesse in Robert Green van West Ham United. Sunderland wil deze zomer twee keepers aantrekken na het vertrek van Jordan Pickford (Everton) en Vito Mannone (Reading). Ruiter werd onlangs ook gelinkt aan Zulte Waregem, maar Sunderland heeft hem uitgenodigd voor een stage om te kijken hoe fit hij is.





Ruiter miste een groot deel van afgelopen seizoen door een gebroken sleutelbeen, maar is nu weer fit. Zaakwaarnemer Dick van Burik geeft uitleg over de proefperiode. 'De club wil zien hoe fit hij is. Robbin heeft niet gespeeld voor circa zes maanden door een blessure. Hopelijk maakt hij een positieve indruk op Sunderland.'





'Hij heeft in Utrecht veel jaren doorgebracht, maar wil nu een buitenlands avontuur aangaan. Sunderland kan een mooi nieuw hoofdstuk zijn in zijn carrière', aldus Van Burik tegen The Northern Echo. Voordat Ruiter naar Utrecht kwam in 2012 speelde hij voor FC Volendam.

