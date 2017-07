FC Utrecht speelde donderdag in Waalwijk tegen Valetta FC tot scoren, hetgeen wat broodnodig was om de volgende ronde van de Europa League kwalificatie te bewerkstelligen.

Vervolg: FC Utrecht speelt met Valetta FC en treft nu Lech Poznan in volgende ronde EL

FC Utrecht wist donderdagavond met 3-1 te winnen van de bezoekers uit Malta, daar mocht Valetta niet eens klagen over het scoreverloop. Waar het heenduel nog in 0-0 eindigde, viel de score nu goed uit voor de Domstedelingen. Al had het veel meer kunnen zijn, en dat mocht spits Simon Makienok zichzelf aanrekenen.

Binnen een kleine 11 minuten leek het al raak voor FC Utrecht, maar spits Simon Makienok had zijn vizier niet op scherp staan. Daarna volgde nog vele kansen, maar een goal kwam er niet.

In de 17e minuut was het wel raak, Klaiber wist vanaf de rand zestien schitterend binnen te werken. Ook in de tweede helft was de thuisploeg het sterkst, maar bleven de vele doelpunten uit. Janssen kopte raak uit de corner van Labyad, dit was direct de genadeklap voor de bezoekers uit Malta.

Labyad zelf was daarna zelf via een perfect uitgevoerde counter trefzeker en joeg de bal in de kruising en zette de derde Utrechtse treffer op het bord. Santiago Malano scoorde voor de ploeg uit Malta tegen, maar dat was slechts voor de statistieken.

In de volgende ronde treft FC Utrecht Lech Poznan in de Europa League.

