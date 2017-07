FC Utrecht speelde donderdag in Waalwijk tegen Valetta FC tot scoren, hetgeen wat broodnodig was om de volgende ronde van de Europa League kwalificatie te bewerkstelligen.

Een 1-0 zege op Valetta FC zorgt ervoor dat FC Utrecht door is naar de derde voorronde van de Europa League. Kaliber had in de vijfde minuut al de score geopend voor de Domstedelingen, wat later ook het enige doelpunt van de wedstrijd bleek.

Valetta probeerde na de vroege tegengoal wel terug te komen, maar FC Utrecht kreeg de beste kansen. Ook in de tweede helft, al bleef het tweede doelpunt uit. De adem werd nog even ingehouden, maar de 1-0 werd over de streep getrokken, waardoor FC Utrecht een ronde verder is in de kwalificatie richting het Europa League toernooi.

FC Utrecht bereikt derde voorronde EL na 1-0 winst op Valetta FC

