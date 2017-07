Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Diego Costa terug gaat keren bij zijn oud werkgever Atletico Madrid.

Vervolg: Chelsea spits Diego Costa via tussenweg AC Milan naar Atletico Madrid

Maar de Spaanse grootmacht is genoodzaakt om de spits eerst een halfjaar te verhuren, dit door de transferstraf die staat tot januari van het volgende jaar. La Repubblica weet te melden dat het Italiaanse AC Milan het eerste halfjaar de spits van Chelsea FC mag huren van Atletico Madrid.

Tussen 2007 en 2009 stond Diego Costa in zijn eerste periode in het shirt van Atletico Madrid, daarna nog eens van 2012 en 2014. De spits die niet meer welkom is bij Conte, heeft er nooit een geheim van gemaakt om terug te willen naar het oude nest.

