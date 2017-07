Mbappé illegaal benaderd: klacht AS Monaco bij de FIFA

Kylian Mbappé Lottin is illegaal benaderd door Europese clubs, zegt de club zelf.

AS Monaco heeft vernomen dat Mbappé illegaal is benaderd, dat vond de club zachtgezegd niet erg leuk.

Op de clubsite laat de club weten dat ze het hierbij niet laten zitten. De club gaat naar de bond en de FIFA om dit te voorkomen. Hierdoor worden de kansen voor deze topclubs ook kleiner om het toptalent te kunnen tekenen. AS Monaco hoopt zo snel mogelijk dat er sancties volgen voor deze clubs.

Het zou mogelijk om Real Madrid en Paris Saint-Germain gaan, het is echter onduidelijk of dit echt zo is. Mbappé had een prijskaartje van ruim 100 miljoen.

