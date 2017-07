Man. City brengt bod van 44.5 miljoen uit op Monaco speler Benjamin Mendy

Het Engelse Manchester City van Pep Guardiola heeft een bod uitgebracht bij het vorstelijke AS Monaco.

Man. City heeft deze week een bod uitgebracht op Benjamin Mendy van het vorstelijke AS Monaco, maar de Franse kampioen heeft het bod van 44,5 miljoen euro van tafel geveegd.

Naar verluidt vinden de Monagasken hem meer waard dan Kyle Walker en willen ze een hoger bod zien.

