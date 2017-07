Vitesse is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op een nieuw probleem gelopen, het oefenduel tegen het Engelse Aston Villa in Duitsland is verboden.

Vervolg: Oefenduel Vitesse in Duitsland verboden

Vitesse had het oefenduel tegen Aston Villa in Duitsland op de planning staan, maar daar is nu een dikke streep doorheen. Door ''recent ingevoerde regelgeving'' mag het duel geen plaatsvinden, waardoor Henk Fraser moet uitkijken naar een nieuwe tegenstander.

Donderdagavond wordt het duel in Praag tegen Sparta Praag, zaterdag wacht in het Wycombe Wanderers het Engelse Reading van Jaap Stam.

Oefenduel Vitesse in Duitsland verboden

Een korte samenvatting: Vitesse is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op een nieuw probleem gelopen, het oefenduel tegen het Engelse Aston Villa in Duitsland is verboden..